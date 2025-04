Juventusnews24.com - Juve di “ferro” contro il Lecce: in tutto quel lasso di tempo solo in una partita è successa una cosa! Il dato che tranquillizza

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24di “il: i bianconeri vantano una difesa quasi imperforabile quando affrontano i salentini! Ecco tutti i datiSeè un confronto sbilanciato a favore dei bianconeri, il merito è sopratdella difesa della Vecchia Signora. A ricordarlo è la stessa società torinese attraverso la seguente statistica in Serie A.DIFESA SOLIDA – «Lantus ha subito più di un gol soltanto in una delle ultime 11 partite giocateilin Serie A (e in sei di queste i bianconeri hanno tenuto la porta inviolata): nel febbraio 2011, unica sconfitta nel periodo dei piemontesii salentini (0-2, al Via del Mare, con reti di Djamel Mesbah e Andrea Bertolacci)».Leggi suntusnews24.com