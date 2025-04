Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2025 ore 19:10

Astral infomobilità saluto per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasul raccordo in carreggiata esterna code a tratti tra-fiumicino di assolutamente interno abbiamo quasi a tratti tra Aurelia e a 24 sul tratto Urbano della A24 al momento si sta in coda tra Portonaccio e il raccordo in uscita e da Portonaccio e la tangenziale verso il centro poi anche sullaFiumicino all'altezza di via del Cappellaccio verso l'Eur traffico sulla cassa te l'ho già te la Giustiniana nei due sensi e sulla Colombo code tra via di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia fine sulla Pontina code per traffico intenso tra Spinaceto il raccordo direzionea Federico di mobilità Per il momento tutto il prossimo aggiornamento un servizio della