Filca Cisl Campania Sannino eletto segretario regionale

Sannino è stato eletto segretario regionale della Filca Cisl Campamia, l'assemblea dei delegati svoltasi a Napoli ha inoltre eletto in segretaria Giuseppe Marchesano e Fulvio Pirchio. Enzo Pelle, segretario generale della Filca Cisl, è intervenuto al Congresso regionale a Napoli dal titolo "Il coraggio della partecipazione" rimarcando la responsabilità sociale e l'umanesimo del lavoro per rigenerare l'Italia e l'Europa. "Il lavoro edile è sicuro solo con la corretta applicazione dei contratti. – la riflessione del segretario nazionale Filca Cisl – Per la qualità ed il rispetto del lavoro, è necessario dare continuità al dialogo avviato con le istituzioni e le parti sociali. Solo così il settore potrà diventare più attrattivo e qualificato per i lavoratori e imprese e rafforzando quegli imprenditori che investono e credono nel valore del proprio lavoro".

