La diffida della Rai al Comune di Sanremo | Pronti a denunciare se un’altra rete userà i marchi del Festival

Leggi su Open.online

Se ildidarà in licenza indelad altre emittenti, la Rai procederà per vie legali. È questo il noccioloche l’emittente nazionale ha presentato nei confronti delligure. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa citando fonti vicine alla vicenda, a giudizioRai, idelsono legati inscindibilmente al formattelevisione nazionale e, pertanto, «in nessun caso possono essere utilizzati da altre emittenti televisive».Il bando delche può toglierealla RaiLaè solo l’ultimo gradino di un’escalation tra l’amministrazione sanremese e la Rai. Ieri, ilha ufficialmente pubblicato il bando a cui le grandi emittenti televisive possono partecipare con le proprie proposte per organizzare e trasmettere ilCanzone Italiana.