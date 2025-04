It.insideover.com - Iraq: si scrive Al Faw, si legge rotta alternativa al Canale di Suez

Leggi su It.insideover.com

Le tensioni nello Yemen stanno stravolgendo le tradizionali rotte internazionali della navigazione. Il passaggio dal Mar Rosso, per risalire verso ildie verso il Mediterraneo, da circa diciotto mesi non è più considerato sicuro per via degli attacchi degli Houthi contro le navi occidentali. Il “collo di bottiglia” dello Stretto di Bab El Mandeb dunque, non è più consigliato. Le navi così sono, al momento, costrette a fare il giro largo dal Sudafrica per risalire verso l’Europa. Unacostosa e dispendiosa, responsabile in parte anche dell’aumento dei prezzi. Ma in Medio Oriente si sta lavorando a una nuova, con il Golfo Persico come area di riferimento e l’come terminale privilegiato. Il perno del progetto: il porto di Al Faw A Baghdad a questa prospettiva credono molto.