Juventusnews24.com - Juve Primavera, Pisacane “cancella” l’euforia della vittoria della Coppa Italia e avvisa i bianconeri di Magnanelli: «Stiamo già facendo questo»

di RedazionentusNews24non si crogiola sul successo finale ine “” i! Le sue paroleFabioè reduce dallanella finale2024-2025 ai danni del Milan di Federico Guidi.exploit, però, non lo ha sconnesso da una realtà, che lo vede in prossimità di affrontare ladi Francesco. L’avviso, che viene esclamato nel corso de “Il Cagliari in diretta” su Radiolina, del resto è chiaro.GRUPPO E MENTALITÀ – «È già finito l’attimo di felicità,già preparando la partita con la. Dall’11 luglio abbiamo impostato una mentalità vincente che non vuol dire che si debba per forza vincere. Non so ai nastri di partenza quante possibilità avessimo ma la mentalità ci ha fatto portare laa casa, ora pensiamo alla prossima partita!».