Il tiktoker Damiano Sartori bandito da Soriano per 4 anni dopo aver dato in escandescenza alla Sagra delle castagne

Giudizio abbreviato per Damiano Sartori. Ok del tribunale di Viterbo al rito alternativo, che in caso di condanna prevede lo sconto di un terzo della pena, per il tiktoker che ha dato in escandescenza alla Sagra delle castagne di Soriano nel Cimino.

FONTE NUOVA - Botte alla Sagra delle Castagne, arrestato il tiktoker Damiano Sartori

Pare che dopo il passaggio del corteo storico, Sartori abbia imboccato contromano e a velocità sostenuta le strade tra viale dei Castagni e via V Giugno. Fermato da tre addetti alla sicurezza, il ...

Damiano David su TikTok ‘remixa’ la nonna social che parla dei suoi amori

Damiano David, invece ... remixa un video della tiktoker novantaquattrenne: “Questo è il mio outfit per oggi. E se non ti piace puoi andare. Ok love youuuuu”.

Il comunicato dei Banditi è pesantissimo

Fino a pochi giorni fa, appunto, quando i Banditi, gruppo unico ed ufficiale della Curva Sud Milano, ha pubblicato sui propri canali social un comunicato di cui vale la pena leggere le parti ...

Sandu,’banditi rivogliono potere, abbiamo vinto lealmente’

"Quello che è successo ieri, ma anche negli ultimi anni, è un attacco alla democrazia. I banditi che vogliono tornare al potere ad ogni costo volevano usare la democrazia come una debolezza". Quanto ...