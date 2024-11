FIP World Padel Championships 2024, Italia sconfitta in semifinale dall’Argentina - Giornata di semifinali al Khalifa Tennis&Squash Complex, dove sono in corso i FIP World Padel Championships. Saranno ancora una volta Spagna e Argentina a giocarsi il ttolo, con la formazione iberica che ha sconfitto senza troppi patemi il Portogallo e i sudamericani che invece hanno avuto la meglio sull’Italia. Chiara Pappacena e Giulia Sussarello ce l’hanno messa tutta, ma sono state superate dalla coppiata Aranzazu Osoro e Julieta Bidahorria con un doppio 6-4. A completare l’opera ci hanno poi pensato Delfi Brea e Claudia Jensen, con il 6-4 6-1 a Carolina Orsi e Giorgia Marchetti. Ora Portogallo e Italia si sfideranno per la medaglia di bronzo nella finale per il 3° posto. FIP World Padel Championships 2024, Italia sconfitta in semifinale dall’Argentina SportFace. Leggi tutto su Sportface.it (Sportface.it - venerdì 1 novembre 2024)- Giornata di semifinali al Khalifa Tennis&Squash Complex, dove sono in corso i FIP. Saranno ancora una volta Spagna e Argentina a giocarsi il ttolo, con la formazione iberica che ha sconfitto senza troppi patemi il Portogallo e i sudamericani che invece hanno avuto la meglio sull’. Chiara Pappacena e Giulia Sussarello ce l’hanno messa tutta, ma sono state superate dalla coppiata Aranzazu Osoro e Julieta Bidahorria con un doppio 6-4. A completare l’opera ci hanno poi pensato Delfi Brea e Claudia Jensen, con il 6-4 6-1 a Carolina Orsi e Giorgia Marchetti. Ora Portogallo esi sfideranno per la medaglia di bronzo nella finale per il 3° posto. FIPinSportFace.

FIP World Padel Championships, l’Italia cerca un posto in finale

Anche nel tabellone maschile dei FIP World Padel Championships di Doha saranno Argentina, Portogallo, Spagna e Italia a giocarsi il titolo. Se le partite del torneo femminile della sessione mattutina ...

FIP World Padel Championships: la finale femminile sarà Spagna-Argentina. Portogallo-Italia per il bronzo

I Mondiali di Padel sono giunti all'atto conclusivo: nulla da fare per l'Italia in semifinale contro le fortissime avversarie dell'Argentina.

FIP World Padel Championships: le due Italia volano in semifinale

Grande impresa per l'Italia del padel: sia il gruppo maschile che quello femminile ha raggiunto le semifinali ai Mondiali.

Padel, Luigi Carraro rieletto all'unanimità presidente della FIP: «E ora lavoriamo per il sogno Olimpiadi»

Luigi Carraro è stato rieletto all'unanimità – con l'85% degli aventi diritto al voto - presidente della International Padel Federation dalla 34esima Assemblea ...