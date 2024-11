Da quella gestionale a quella del personale, le grandi sfide delle case di riposo - Problemi di gestione, infrastrutture, personale e sostenibilità. Tre criticità sulle Ipab veneto evidenziate dopo l'analisi dei sindacati veronesi Cisl Fp ed Spi Cgil. Analisi che ha messo in luce problematiche economiche riguardanti l’aumento del costo delle cure e la carenza di posti letto Veronasera.it - Da quella gestionale a quella del personale, le grandi sfide delle case di riposo Leggi tutto su Veronasera.it (Veronasera.it - venerdì 1 novembre 2024)- Problemi di gestione, infrastrutture,e sostenibilità. Tre criticità sulle Ipab veneto evidenziate dopo l'analisi dei sindacati veronesi Cisl Fp ed Spi Cgil. Analisi che ha messo in luce problematiche economiche riguardanti l’aumento del costocure e la carenza di posti letto

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:Aziendale; Evento G7 – Presidenza italiana 2024 – Trattamento economicoForze di polizia; CAGLIARI – In Sardegna mancano 250 vigili del fuoco.; Ospedale di Vibo, dal caosalle liti; Selezione dele AI: etica e nuove sfide; Tekneko premiata come migliore grande impresa della provincia per performancee affidabilità finanziaria; Approfondisci 🔍

Software gestionale per il magazzino di grandi aziende: quali sono i vantaggi di averne uno?

(primonumero.it)

Nell'era moderna, le grandi aziende hanno bisogno di strumenti avanzati per gestire efficacemente le loro operazioni. Un software gestionale per aziende ...

Gestionale per l’industria 4.0: quali vantaggi offre?

(systemscue.it)

Parlare di software per l'industria 4.0 significa entrare in un mondo dove tecnologia e produzione si fondono per creare qualcosa di straordinario.

Vantaggi della gestione del personale

(microsoft.com)

Coinvolgi e fidelizza i dipendenti con un'interfaccia di gestione del personale intuitiva progettata per supportare l'autonomia dei dipendenti, l'impegno, il senso di community e l'adozione rapida.

Gestione del personale e pianificazione dei turni

(microsoft.com)

Con il supporto dei sistemi di gestione del personale, pianifica da zero, importa pianificazioni esistenti da Excel o correggi gli orari per soddisfare le variabili esigenze aziendali. Consenti al ...