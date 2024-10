Ultimati gli interventi di sistemazione del verde nel cimitero e cambia la viabilità (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sono state ultimate le attività di cura del verde presso il cimitero, in vista della commemorazione dei defunti. Le operazioni sono state effettuate in ogni zona, con il taglio dell’erba lungo tutti i viali. Inoltre, sono state risistemate tutte le fioriere sia all’interno del cimitero che Casertanews.it - Ultimati gli interventi di sistemazione del verde nel cimitero e cambia la viabilità Leggi tutto 📰 Casertanews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sono state ultimate le attività di cura delpresso il, in vista della commemorazione dei defunti. Le operazioni sono state effettuate in ogni zona, con il taglio dell’erba lungo tutti i viali. Inoltre, sono state risistemate tutte le fioriere sia all’interno delche

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Impruneta:i primi lavori di manutenzione in aree comunali; Bonus: come funziona, a chi spetta, quando scade; Nuovi giochi nell'areadi San Giuliano; VIABILITA' -glidi manutenzione stradale previsti per il 2023 dalla Provincia; A Vervòglidi restauro e allestimento del sito archeologico di San Martino; Asciano: Arbia,glidi manutenzione straordinaria e iniziati i lavori didi via Emilia; Approfondisci 🔍

Bonus verde addio: scadenza detrazione e nuove opportunità fiscali 2023

(assodigitale.it)

Questo incentivo fiscale consente di ottenere una detrazione IRPEF del 36% sulle spese sostenute per la creazione e la ristrutturazione di giardini, terrazzi e cortili, includendo sia interventi ...

Ase in campo per sistemare verde e strade

(lanazione.it)

A Spoleto proseguono interventi di manutenzione e sistemazione del territorio da parte di Ase Spoleto e Gardenland, con focus sulle strade e gli edifici comunali. SPOLETO - Proseguono anche questa ...

Sistemazioni per il verde alle Albere

(unsertirol24.com)

L’intervento è finalizzato – oltre alla consueta cura del verde dei parchi – a rispondere alla richiesta di sicurezza del quartiere.

Ricostruzione: 1,5 milioni di euro per il centro storico

(msn.com)

Interventi di riqualificazione urbana nel centro storico di Montappone grazie ai trasferimenti dell'Usr: sistemazione strade, mura storiche e promozione turistica. Cantieri previsti per il 2025.