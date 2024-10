Lapresse.it - Migranti, Piantedosi: “Impiego nave ‘Libra’ è costato 8400 euro”

Leggi tutto 📰 Lapresse.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) “Il costo reale dell’impegno dellasi è rivelato dicomplessivo al netto delle spese di ordinario esercizio quotidiano della. Un costo giornaliero ampiamente inferiore a quello che veniva sostenuto in epoche di grande celebrazione di operazioni, come Mare Nostrum, che richiedevano oneri per 300.000al giorno“. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo, nel corso del question time al Senato. “In ogni caso, tutte le azioni ad ampio raggio poste in essere da questo Governo contrappongono il forte calo del numero degli arrivi via mare dei: meno 62 per cento rispetto all’anno scorso e meno 30 per cento rispetto al 2022 – ha proseguito -.