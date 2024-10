Luca Bizzarri costretto a cancellare il suo spettacolo dopo essere rimasto bloccato in treno per 3 ore: “Viva il ministro dei trasporti” | VIDEO (Di giovedì 31 ottobre 2024) Luca Bizzarri bloccato in treno per 3 ore: “Viva il ministro dei trasporti” Disavventura per il comico, attore e conduttore Luca Bizzarri che è stato costretto a cancellare il suo spettacolo dopo essere rimasto bloccato in treno per 3 ore. Luca Bizzarri ha raccontato la disavventura in una serie di VIDEO postati sul suo profilo Instagram. Partito da Bologna e diretto a Firenze, dove aveva in programma uno spettacolo al Teatro Puccini, è rimasto bloccato a metà strada. “Sono le 7, sono su un treno tra Bologna e Firenze, che sono 40 minuti, ma siamo fermi. Io sarei già dovuto arrivare. Perché stasera devo essere in teatro alle 9 Mi dispiace, vi terrò informati. Nel caso non riuscissi a fare lo spettacolo citofonare ministero delle infrastrutture che evidentemente ha cose più interessanti a cui pensare” ha dichiarato l’attore. Tpi.it - Luca Bizzarri costretto a cancellare il suo spettacolo dopo essere rimasto bloccato in treno per 3 ore: “Viva il ministro dei trasporti” | VIDEO Leggi tutto 📰 Tpi.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)inper 3 ore: “ildei” Disavventura per il comico, attore e conduttoreche è statoil suoinper 3 ore.ha raccontato la disavventura in una serie dipostati sul suo profilo Instagram. Partito da Bologna e diretto a Firenze, dove aveva in programma unoal Teatro Puccini, èa metà strada. “Sono le 7, sono su untra Bologna e Firenze, che sono 40 minuti, ma siamo fermi. Io sarei già dovuto arrivare. Perché stasera devoin teatro alle 9 Mi dispiace, vi terrò informati. Nel caso non riuscissi a fare locitofonare ministero delle infrastrutture che evidentemente ha cose più interessanti a cui pensare” ha dichiarato l’attore.

Rimasto bloccato per tre ore a bordo di un treno che ha fatto avanti e indietro tra Firenze e Bologna, Luca Bizzarri è stato costretto a rinviare al 6 novembre lo spettacolo previsto il 30 ottobre al ...

Una serata davvero sfortunata quella di mercoledì 30 ottobre per Luca Bizzarri e i suoi fan. L’attore genovese è stato infatti costretto a rinviare lo ...

Ieri per i treni è stata un'altra giornata vergognosa: tra Firenze e Bologna, tra le 18 e le 22, numerosi treni hanno accumulato ritardi lunghissimi, fino a quasi quattro ore. Tra i malcapitati ...

Luca Bizzarri: 'Tre ore e mezza con un treno Bologna Bologna' Il comico Luca Bizzarri, insieme a centinaia di altri viaggiatori, è rimasto bloccato per tre ore tra Bologna e Firenze con un Frecciaross ...