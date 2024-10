Inter-news.it - Lautaro Martinez: «Due i gol per me più importanti. Ciliegina? Champions League!»

(Di giovedì 31 ottobre 2024)si è raccontato parlando delle emozioni vissute per essere stato inserito nella top 7 del pallone d’oro, dei successi vissuti in maglia nerazzurra e delle sue ambizioni future. IL RICONOSCIMENTO –ha concesso un’intervista a Icon Magazine su vari temi concernenti la sua carriera all’Inter e il suo futuro. Il capitano dell’Inter ha indicato le sue sensazioni per essere stato inserito tra i primi 7 nella classifica del pallone d’oro: «Penso che sia il riconoscimento a una grande stagione con la mia Nazionale, dato che ho vinto la Copa America, e con il club, considerando lo scudetto della seconda stella e la Supercoppa italiana con l’Inter. Ciò vale anche dal punto di vista personale: sono stato il miglior marcatore di entrambe le competizioni, oltre a essere stato nominato miglior giocatore della Serie A».