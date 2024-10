Iltempo.it - Cultura, Giuli volta pagina: chi è la nuovo capo di gabinetto

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Alessandro. Sarà Valentina Gemignani ladel ministero della. Gemignani, attuale vicedel Mef, succede ad Alessandro Spano dopo le sue dimissioni avvenute la settimana scorsa. Dopo Gilioli e poi Francesco Spano, Alessandroper il suo ministero sceglie ora una donna, dopo aver dato corso a una più equa parità di genere anche sui membri della commissione per i fondi al cinema. Chi è Valentina Gemignani? Dirigente del Tesoro e di prima fascia del Mef dal 2020, è nata a Chieti nel 1972, laureata in Giurisprudenza con lode presso l'Università degli Studi di Teramo nel 1994 e in Scienze dell'Amministrazione, presso lo stesso ateneo nel 2006, abilitata alla professione di avvocato presso la Corte d'Appello dell'Aquila nel 1997.