Comcast valuta possibile scorporo reti via cavo (MSNBC, CNBC, Bravo)

Leggi tutto 📰 Ildenaro.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (askanews) – Il colosso multimediale statunitensestando la creazione di una società separata per le sueviae prenderà in considerazione partnership nello streaming: un segnale di come i profondi cambiamenti nel settore dei media stiano rimodellando il panorama del settore. Le potenziali mosse strategiche giungono mentre, come molti dei suoi concorrenti, sta cercando di superare le sfide poste dal taglio deldella TV via, che ha reso il business dellemolto più difficile, spingendo anche verso la redditività nel suo business dello streaming. Una nuova società divia– riporta il Wall Street Journal – sarebbe di proprietà degli azionistie non includerebbe altre attività nell’unità NBCUniversal dell’azienda, come la rete di trasmissione NBC, lo studio Universal o i parchi a tema.