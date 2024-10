VIDEO | I danni ai cimiteri per portare via oltre 500 chili di rame, poi i selfie con la refurtiva (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pesavano diversi quintali quei pluviali asportati dai cimiteri per ricavare rame. Per questo la banda sgominata stamane dai carabinieri a Santo Stefano di Camastra agiva con metodo e precisione. Ben undici i furti accertati tra le province di Messina e Palermo con oltre 500 chili del prezioso Messinatoday.it - VIDEO | I danni ai cimiteri per portare via oltre 500 chili di rame, poi i selfie con la refurtiva Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pesavano diversi quintali quei pluviali asportati daiper ricavare. Per questo la banda sgominata stamane dai carabinieri a Santo Stefano di Camastra agiva con metodo e precisione. Ben undici i furti accertati tra le province di Messina e Palermo con500del prezioso

Svaligiavano i cimiteri di Messina e Palermo e facevano selfie con la refurtiva: quattro arresti – VIDEO

Tali furti, avvenuti in vari cimiteri delle province di Messina e Palermo ... per un peso totale di diverse centinaia di chili di rame (fino a 500 kg per volta), causando danni di migliaia di euro per ...

Santo Stefano di Camastra: Furti di rame nei cimiteri dei Nebrodi, quattro misure cautelari

di S. Stefano di Camastra) perpetrati ai danni di numerosissime cappelle gentilizie allocate nei cimiteri di vari centri nebroidei e madoniti nell’arco temporale compreso tra i mesi di febbraio ed ...