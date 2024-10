Noi consuoceri vi rendete conto? Jasmine Carrisi e il figlio super vip ora papà Al Bano conferma il flirt

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)è la penultima figlia di Al. Sorella maggiore di Bido, che sta per Aljunior, è nata dall’amore con Loredana Lecciso e si è già ritagliata uno spazio nel mondo della musica. Ha lanciato diversi singoli e anche in tv si fa vedere spesso. Nei salotti tv per le interviste ma anche a The Voice in qualità di coach insieme al famoso. Senza contare i social: seguitissima,è molto attiva e condivide quotidianamente aggiornamenti della sua vita. Stavolta uno arriva però da Al, che a sorpresa, durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera svela un suocon un altrod’arte. David Banda Ciccone,di Madonna. Leggi anche: “È quella di Uomini e Donne”.