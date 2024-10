Milan, Moncada sotto accusa: un flop da 100 milioni (Di mercoledì 30 ottobre 2024) E’ tempo di bilanci dopo la partita contro il Napoli. Molti calciatori non hanno dato le risposte sperate contro gli azzurri: tante le scelta sbagliate di Moncada Il sogno Scudetto per il Milan sembra già essere un lontano ricordo. Il ko di ieri contro il Napoli, pone il Diavolo a ben 11 punti dalla vetta. Anche questa stagione rischia così di essere fallimentare. Milan, Moncada sotto accusa: un flop da 100 milioni (LaPresse) – MilanLive.itIn queste settimane così sono un po’ tutti finiti nel mirino della critica, dall’allenatore ai calciatori, passando per Zlatan Ibrahimovic, ma la continuità negli ultimi due anni è rappresentata da chi forse ha commesso più errori di tutti, Geoffrey Moncada. D’altronde è lui che ricopre il ruolo di Direttore Tecnico e che ha di fatto preso il posto di Paolo Maldini, con risultati fin qui discutibili. Calciomercato.it - Milan, Moncada sotto accusa: un flop da 100 milioni Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) E’ tempo di bilanci dopo la partita contro il Napoli. Molti calciatori non hanno dato le risposte sperate contro gli azzurri: tante le scelta sbagliate diIl sogno Scudetto per ilsembra già essere un lontano ricordo. Il ko di ieri contro il Napoli, pone il Diavolo a ben 11 punti dalla vetta. Anche questa stagione rischia così di essere fallimentare.: unda 100(LaPresse) –Live.itIn queste settimane così sono un po’ tutti finiti nel mirino della critica, dall’allenatore ai calciatori, passando per Zlatan Ibrahimovic, ma la continuità negli ultimi due anni è rappresentata da chi forse ha commesso più errori di tutti, Geoffrey. D’altronde è lui che ricopre il ruolo di Direttore Tecnico e che ha di fatto preso il posto di Paolo Maldini, con risultati fin qui discutibili.

Molti calciatori del Milan non hanno dato le risposte sperate contro il Napoli: tante le scelta sbagliate di Moncada

In casa Milan non è un periodo facile e la società si attende reazioni definitive. Il club vede diversi protagonisti sotto accusa.

Il Direttore Tecnico promosso da RedBird è sotto accusa dopo ... Geoffrey Moncada in poco tempo è diventato uno dei punti cardini dell'organigramma del Milan. Una promozione per la quale ...

Una partita che ha visto i rossoneri andare subito sotto, con l'errore al quinto minuto di Pavlovic ... A pochi minuti dal termine della prima frazione, nel momento migliore del Milan, la rete di ...