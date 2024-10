Ilfattoquotidiano.it - “In Liguria l’80% di chi ha una condizione economica difficile ha scelto l’astensione”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’80 per cento di chi ha dichiarato di avere unasi è astenuto alle elezioni Regionali in. Il dato è contenuto nell’analisi post voto dell’Istituto Swg, che mette in evidenza, tra i vari aspetti, anche il diverso comportamento sulla base dello status sociale. In generale, tra i più benestanti si è notata una lieve preferenza per il candidato del centrodestra Marco Bucci, mentre nel ceto medio c’è stato un sostanziale equilibrio. Da notare anche la distribuzione per classe d’età: i 18-24enni hannomaggiormente il candidato in corsa per il centrosinistra Andrea Orlando (51% contro il 40), anche se in quella fascia si è scelta soprattutto. L’avversario del centrodestra ha prevalso nettamente, invece, nelle fasce d’età 25-34 e 45-54.