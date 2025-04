PostePay presenta soluzioni di pagamento innovative e annuncia un accordo con Scalapay

PostePay, la società di Poste italiane leader dei pagamenti digitali in Italia e dell’e-commerce con oltre 30 milioni di carte, 13,5 milioni di wallet e 87,1 miliardi di euro di transato (di cui 28,1 miliardi di euro nel mercato e-commerce), ha presentato al Netcomm Forum innovative soluzioni di pagamento per garantire una Great shopping experience, mettendo a disposizione dei propri clienti la “everyday platform” e l’ampia offerta di prodotti e servizi. PostePay ha già conquistato 20 milioni di clienti in ambito retailIn ambito retail, grazie alle sue soluzioni innovative, PostePay ha già conquistato 20 milioni di clienti. Il suo prodotto flagship, la carta PostePay Evolution, viene oggi utilizzato da oltre 10 milioni di Italiani. I servizi di pagamento PostePay, come la ricarica automatica (la funzionalità per avere fondi sempre disponibili sulle carte prepagate) e il P2P (il servizio che consente lo scambio di denaro in real-time tra i clienti della community PostePay con 1,5 miliardi di euro di transato nel 2024), sono accessibili dall’app di Poste Italiane, attraverso la quale i clienti possono vivere esperienze di check-out sicure e veloci. Lettera43.it - PostePay presenta soluzioni di pagamento innovative e annuncia un accordo con Scalapay Leggi su Lettera43.it , la società di Poste italiane leader dei pagamenti digitali in Italia e dell’e-commerce con oltre 30 milioni di carte, 13,5 milioni di wallet e 87,1 miliardi di euro di transato (di cui 28,1 miliardi di euro nel mercato e-commerce), hato al Netcomm Forumdiper garantire una Great shopping experience, mettendo a disposizione dei propri clienti la “everyday platform” e l’ampia offerta di prodotti e servizi.ha già conquistato 20 milioni di clienti in ambito retailIn ambito retail, grazie alle sueha già conquistato 20 milioni di clienti. Il suo prodotto flagship, la cartaEvolution, viene oggi utilizzato da oltre 10 milioni di Italiani. I servizi di, come la ricarica automatica (la funzionalità per avere fondi sempre disponibili sulle carte prepagate) e il P2P (il servizio che consente lo scambio di denaro in real-time tra i clienti della communitycon 1,5 miliardi di euro di transato nel 2024), sono accessibili dall’app di Poste Italiane, attraverso la quale i clienti possono vivere esperienze di check-out sicure e veloci.

