WTA Stoccarda 2025 avanzano Ostapenko e Navarro Colpaccio della croata Fett

Stoccarda, tradizionale appuntamento sulla terra battuta del circuito femminile. avanzano al secondo turno Jelena Ostapenko e l’americana Emma Navarro. La croata Jana Fett firma la sorpresa del giorno superando la connazionale Vekic.La lettone Jelena Ostapenko approfitta, sul 6-3 3-0 a proprio favore, del ritiro dell’ucraina Dayana Yastremska e archivia il sempre complicato incontro d’esordio in poco più di un’ora. Nel derby croato Jana Fett, numero 153 del ranking, regola 7-6(2) 6-4, in un’ora e cinquantotto minuti, Donna Vekic.Ekaterina Alexandrova piega 6-3 6-3, in un’ora e sedici minuti, la connazionale Liudmila Samsonova. Il derby tedesco si risolve in una battaglia che supera le tre ore di gioco, ad imporsi è Jule Niemeier. Oasport.it - WTA Stoccarda 2025, avanzano Ostapenko e Navarro. Colpaccio della croata Fett Leggi su Oasport.it Sei incontri di primo turno caratterizzano la seconda giornata del torneo WTA 500 di, tradizionale appuntamento sulla terra battuta del circuito femminile.al secondo turno Jelenae l’americana Emma. LaJanafirma la sorpresa del giorno superando la connazionale Vekic.La lettone Jelenaapprofitta, sul 6-3 3-0 a proprio favore, del ritiro dell’ucraina Dayana Yastremska e archivia il sempre complicato incontro d’esordio in poco più di un’ora. Nel derby croato Jana, numero 153 del ranking, regola 7-6(2) 6-4, in un’ora e cinquantotto minuti, Donna Vekic.Ekaterina Alexandrova piega 6-3 6-3, in un’ora e sedici minuti, la connazionale Liudmila Samsonova. Il derby tedesco si risolve in una battaglia che supera le tre ore di gioco, ad imporsi è Jule Niemeier.

Potrebbe interessarti anche:

Paolini-Lys oggi in tv, WTA Stoccarda 2025: orario, programma partite precedenti, streaming

Comincia ufficialmente nella giornata di martedì 15 aprile la stagione su terra battuta di Jasmine Paolini, che sfida la wild card tedesca Eva Lys al primo turno del WTA 500 di Stoccarda 2025. Un ...

LIVE Paolini-Lys, WTA Stoccarda 2025 in DIRETTA: debutto con Marc Lopez in panchina

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno del WTA 1000 di Stoccarda tra Jasmine Paolini e la tedesca Eva Lys. Secondo ...

LIVE Paolini-Lys 2-1, WTA Stoccarda 2025 in DIRETTA: prime fasi del match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-AD Palla del controbreak Lys. Risposta di rovescio vincente della tedesca. 40-40 Di pochissimo in corridoio il rovescio lungolinea di Lys. 40-AD Palla ...

Notizie correlate su wta stoccarda 2025 avanzano

WTA Stoccarda 2025, avanzano Ostapenko e Navarro. Colpaccio della croata Fett

Sei incontri di primo turno caratterizzano la seconda giornata del torneo WTA 500 di Stoccarda, tradizionale appuntamento sulla terra battuta del circuito ...

WTA Stoccarda 2025, avanzano Ostapenko e Navarro. Colpaccio della croata Fett Sei incontri di primo turno caratterizzano la seconda giornata del torneo WTA 500 di Stoccarda, tradizionale appuntamento sulla terra battuta del circuito ... LIVE Paolini-Lys 3-2, WTA Stoccarda 2025 in DIRETTA: controbreak della tedesca

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Di un soffio lunga la risposta di dritto di Lys. 15-0 Prima esterna vincente di Jasmine. 4-2 BREAK PAOLINI!

LIVE Paolini-Lys 3-2, WTA Stoccarda 2025 in DIRETTA: controbreak della tedesca CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Di un soffio lunga la risposta di dritto di Lys. 15-0 Prima esterna vincente di Jasmine. 4-2 BREAK PAOLINI! Wta Stoccarda, Paolini al 2° turno: Lys battuta 6-2, 6-1

L'azzurra, alla prima partita con il nuovo allenatore Marc Lopez, ha eliminato la tedesca Eva Lys col punteggio di 6-2, 6-1. Al secondo turno, la n. 6 del ranking Wta affronterà Jule Niemeier. Tutto ...