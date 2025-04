Fallou ucciso a 16 anni con una coltellata al cuore a processo il coetaneo accusato dell8217omicidio

accusato dell'omicidio di un coetaneo, Fallou S., e del tentato omicidio di un suo amico, un 17enne bengalese. I fatti erano avvenuti il 4 settembre in via Piave a Bologna. Leggi su Fanpage.it Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale dei minori di Bologna ha rinviato a giudizio il 16enne italianodell'omicidio di unS., e del tentato omicidio di un suo amico, un 17enne bengalese. I fatti erano avvenuti il 4 settembre in via Piave a Bologna.

Fallou ucciso a 16 anni con una coltellata al cuore: a processo il coetaneo accusato dell’omicidio

Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale dei minori di Bologna ha rinviato a giudizio il 16enne italiano accusato dell'omicidio di un coetaneo, Fallou S., e del tentato omicidio di un suo ...

