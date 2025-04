Assenteismo alla Asl imputato ex direttore del distretto farà sei mesi di volontariato alla Lilt

Assenteismo alla Asl, imputato l'ex direttore del distretto: farà sei mesi di volontariato alla Lilt

«Assenze dal posto di lavoro»: ha chiuso il conto con sei mesi di volontariato alla Lilt, il proscioglimento per il reato di falso e un risarcimento alla Asl di 5mila euro,...

