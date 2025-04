Champions League sconfitte indolori per Psg e Barcellona che volano in semifinale

Champions League. Paris Saint-Germain e Barcellona, dal canto loro, perdono il secondo round ma staccano il pass per le semifinali: i francesi se la vedranno con una tra Arsenal e Real Madrid, mentre gli spagnoli sfideranno la vincente del confronto tra Bayern Monaco e Inter. I risultati del ritorno dei quarti di finale di Champions League Lo spettacolo e le reti non mancano su entrambi i campi ed è un po' l'ovvia conseguenza di due squadre messe con le spalle al muro dal verdetto della gara di andata. L'Aston Villa al Parco dei Principi si era illuso con Rogers prima di incassare la tripla rimonta a firma di Doué, Kvaratskhelia e Mendes. Sport.quotidiano.net - Champions League: sconfitte indolori per Psg e Barcellona, che volano in semifinale Leggi su Sport.quotidiano.net Roma, 15 aprile 2025 - Le operazioni rimonta ad Aston Villa e Borussia Dortmund riescono solo a metà: le vittorie davanti al pubblico amico ci sono, ma non bastano a ribaltare i verdetti sanciti nelle gare di andata dei quarti di finale di. Paris Saint-Germain e, dal canto loro, perdono il secondo round ma staccano il pass per le semifinali: i francesi se la vedranno con una tra Arsenal e Real Madrid, mentre gli spagnoli sfideranno la vincente del confronto tra Bayern Monaco e Inter. I risultati del ritorno dei quarti di finale diLo spettacolo e le reti non mancano su entrambi i campi ed è un po' l'ovvia conseguenza di due squadre messe con le spalle al muro dal verdetto della gara di andata. L'Aston Villa al Parco dei Principi si era illuso con Rogers prima di incassare la tripla rimonta a firma di Doué, Kvaratskhelia e Mendes.

