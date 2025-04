Un viaggio tra i sapori del mare in un solo piatto al Mercato Centrale Torino arriva Ostriche e Bollicine

Giovedì 17 aprile, dalle 19.00 alle 21.30, l'imperdibile evento Ostriche e Bollicine vi aspetta a Torino alla Bottega Pesce per una degustazione esclusiva: sei Ostriche pregiate, selezionate tra le migliori d'Europa, abbinate ad un calice di Bollicine scelto dalla Bottega Affini.

