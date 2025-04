Burrata e mozzarella con latte austriaco azienda pugliese sbarca a Vienna

Vienna dove ha deciso di esportare la sua arte casearia: il sogno per il giovane Pietro Spina si sta avverando e, nel mettere in pratica il suo progetto, sta facendo. Quotidianodipuglia.it - Burrata e mozzarella con latte austriaco: l'azienda pugliese sbarca a Vienna Leggi su Quotidianodipuglia.it Da Torre Santa Susanna adove ha deciso di esportare la sua arte casearia: il sogno per il giovane Pietro Spina si sta avverando e, nel mettere in pratica il suo progetto, sta facendo.

