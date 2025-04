Ginnastica Ritmica CdM azzurre a Baku senza tre big

Leggi su Sportface.it

Il presidente della Federazionee direttore tecnico ad interim Andrea Facci, d’accordo con lo staff tecnico di Desio, ha diramato le convocazioni per la seconda tappa di World Cup diartistica, in programma da venerdì 18 a domenica 20 aprile a. Convocazioni inedite viste le assenze di Allegra Jakic, Lorjen D’Ambrogio, Martina Centofanti, Daniela Mogurean e Laura Paris.Il gruppo azzurro in AzerbaijanIl gruppo, guidato dall’ufficiale di gara Alexia Agani, accompagnata dall’altra giudice italiana, Emanuela Agnolucci, oltre alle Farfalle Alexandra Anaclerio, Serena Ottaviani e Giulia Segatori (Aeronautica Militare), Laura Golfarelli (Eurogymnica di Torino), Chiara Badii e Sofia Sicignano (Raffaello Motto) con le tecniche della squadra Alessia Russo (Fiamme Oro), Irina Roudaia e Valeria Carnali, conta su una nuova coppia di individualiste, Sofia Raffaeli e Tara Dragas, entrambe del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato.