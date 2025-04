Salento inchiesta su sindaci appalti e favori battaglia in aula Il pm Altri quattro arresti

aula, hanno affermato il contrario. Si è tenuta. Quotidianodipuglia.it - Salento, inchiesta su sindaci, appalti e favori: battaglia in aula. Il pm: «Altri quattro arresti» Leggi su Quotidianodipuglia.it La Procura di Lecce è convinta che quella operativa a Maglie, Ruffano e Sanarica fosse un'associazione per delinquere. Le difese, in, hanno affermato il contrario. Si è tenuta.

Potrebbe interessarti anche:

Salento, inchiesta su sindaci, appalti e favori: battaglia in aula. Il pm: «Altri quattro arresti»

La Procura di Lecce è convinta che quella operativa a Maglie, Ruffano e Sanarica fosse un'associazione per delinquere. Le difese, in aula, hanno affermato il contrario. Si è tenuta...

Inchiesta sindaci nel Salento, la scheda elettorale via whatsapp: «Da noi 80 voti»

Appalti, in cambio di sostegno elettorale. Sarebbe avvenuto a Sanarica, secondo quanto prospettato da pm e gip. Dove la contropartita degli incarichi ricevuti sarebbe stata in voti. Sales,...

Discariche, il piano della Regione: ampliamenti e una nuova apertura nel Salento. I sindaci pronti alla battaglia

I territori non nascondono le proprie perplessità dopo il via libera della Giunta regionale all?aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti urbani, con l?ampliamento degli...

Notizie correlate su salento inchiesta sindaci appalti