Alessandra Amoroso incinta si commuove a Le Iene 8220La sfida è accettare questa perdita di equilibrio8221

Alessandra Amoroso, incinta della prima figlia, è stata ospite de Le Iene stasera. Nel suo monologo ha raccontato la sua gravidanza: "Ho scelto di lasciarmi attraversare da tutte le emozioni, belle e brutte. Di sentirle vivere sul mio corpo che cambia giorno dopo giorno, insieme a me". Leggi su Fanpage.it della prima figlia, è stata ospite de Lestasera. Nel suo monologo ha raccontato la sua gravidanza: "Ho scelto di lasciarmi attraversare da tutte le emozioni, belle e brutte. Di sentirle vivere sul mio corpo che cambia giorno dopo giorno, insieme a me".

Potrebbe interessarti anche:

Alessandra Amoroso incinta, chi è il papà di Penny, la prima figlia della cantante

Alessandra Amoroso ha annunciato attraverso i suoi canali social di essere in dolce attesa. In un post emozionante, ha condiviso una fotografia in cui il compagno, Valerio Pastore, le bacia ...

Alessandra Amoroso incinta, parla il suocero: “Mai avrei immaginato che fosse così”

Momento magico per Alessandra Amoroso, che quest’anno diventerà mamma per la prima volta. Se fino ad ora la cantante ha preferito non svelare troppo della sua gravidanza, se non limitarsi ad ...

Alessandra Amoroso è incinta: l’annuncio della cantante

Alessandra Amoroso è in attesa di un bambino. La notizia circolava già da qualche settimana, ma la cantante di “Vivere a colori” aveva sempre evitato di confermare o smentire i rumors. Finalmente, ...

Notizie correlate su alessandra amoroso incinta commuove