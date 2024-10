Il progetto di Giorgio Armani Crossroads racconta Paola Cortellesi: è tra le quattro protagoniste del progetto (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un progetto nato nel 2021 quello della maison, che decide di raccontare una delle figure femminili più influenti del panorama cinematografico e artistico internazionale. Così, tra le quattro protagonista di Giorgio Armani Crossroads, ormai alla sua terza campagna, c’è Paola Cortellesi. Che, con altre tre donne, sarà protagonista di una vera e propria miniserie girata in una villa e girata da Jenn Nkiru, vincitrice nel 2021 di un Grammy per il miglior video: il brano Brown Skin Girl di Beyoncé. Giorgio Armani Crossroads: la miniserie di quest’anno ha tre le protagoniste Paola Cortellesi Come dicevamo, saranno quattro le protagoniste. Insieme a Paola Cortellesi, la cui scelta non poteva che ricadere proprio per il suo esordio alla regia nel 2023 con C’è ancora domani, altre tre donne. Metropolitanmagazine.it - Il progetto di Giorgio Armani Crossroads racconta Paola Cortellesi: è tra le quattro protagoniste del progetto Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Unnato nel 2021 quello della maison, che decide dire una delle figure femminili più influenti del panorama cinematografico e artistico internazionale. Così, tra leprotagonista di, ormai alla sua terza campagna, c’è. Che, con altre tre donne, sarà protagonista di una vera e propria miniserie girata in una villa e girata da Jenn Nkiru, vincitrice nel 2021 di un Grammy per il miglior video: il brano Brown Skin Girl di Beyoncé.: la miniserie di quest’anno ha tre leCome dicevamo, sarannole. Insieme a, la cui scelta non poteva che ricadere proprio per il suo esordio alla regia nel 2023 con C’è ancora domani, altre tre donne.

Al via la quarta stagione della miniserie Giorgio Armani crossroads

Sui canali social del gruppo sarà possibile seguire, dal 31 ottobre all’11 novembre, gli episodi con protagoniste quattro donne forti e affermate che raccontano le proprie scelte di vita. Da Paola Cor ...

Paola Cortellesi si racconta a Giorgio Armani Crossroads

Paola Cortellesi è una delle quattro protagoniste della nuova edizione di Giorgio Armani Crossroads, il progetto lanciato dalla maison nel 2021, che vede al centro storie di donne forti e consapevoli ...

