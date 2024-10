Capezzone | il bilancio tombale della sinistra 10 sconfitte su 11

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) I numeri sono testardi e soprattutto posseggono un'eloquenza che non ammette repliche. Da quando il centrodestra ha vinto il voto politico del 2022, si sono tenute in Italia ben undici elezioni regionali o di province autonome: e in dieci casi ha nuovamente vinto l'alleanza formata da Fdi-Lega-Fi (Sicilia, Lazio, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Molise, provincia di Trento, Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Liguria), mentre soltanto in un caso si è affermato il centro(la Sardegna nella scorsa primavera, come si ricorderà). Il parziale, obiettivamente impressionante, è dunque di 10-1 a favore del centrodestra, che diventa addirittura di 11-1 se consideriamo l'altra competizione regionale che ha preceduto il voto politico (la Calabria, dove si votò nel 2021).