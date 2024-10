Ilfattoquotidiano.it - Bolivia tra accuse, blocchi stradali, violenze e tentativi di omicidio: il sogno socialista di Morales è diventato una faida

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Lo scontro per il potere dentro al Mas – il Movimento al Socialismo, partito di governo in– è arrivato ad un punto di non ritorno: domenica 27 ottobre l’ex presidente Evoha denunciato un attentato contro la sua vita: 14 colpi di arma da fuoco hanno raggiunto la sua auto.ne è uscito illeso ma la tensione, già alta, nel paese ora è alle stelle. Dopo un serrato scambio mediatico tra i due maggiori contendenti si è passati a mobilitazioni,, scioperi, denunce, repressione, divieti, mandati d’arresto e ora anche ad attentati. Per l’analista politico Marcelo Areguipa “quanto sta accadendo in questo momento nel Mas può essere definito il capitolo finale del suo processo come organizzazione politica, perché sia Evoche Luis Arce non hanno intenzione di rinunciare agli spazi che stanno occupando in questo momento”.