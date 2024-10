Thesocialpost.it - Terremoto di magnitudo 3.7 scuote la costa anconetana: scossa avvertita dai residenti

(Di martedì 29 ottobre 2024) Nel pomeriggio di oggi, alle ore 17:48, undi3.7 sulla scala Richter ha scosso lamarchigiana. La, rilevata a circa 22 chilometri dalla terraferma, ha avuto il suo epicentro nei pressi di Senigallia e ha raggiunto una profondità di 25 chilometri, secondo i dati rilasciati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). L’evento sismico è stato percepito in diversi comuni, tra cui Ancona, generando preoccupazione tra la popolazione locale. Sebbene non siano stati segnalati danni a persone o edifici, il movimento tellurico ha riacceso la sensibilità sul tema della sicurezza sismica lungo questa zona dellaadriatica. Larappresenta un episodio significativo per un’area che storicamente è soggetta a fenomeni sismici di varia intensità .