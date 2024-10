.com - Premi Ussi-Lombardia, il ‘Brera’ a Verdelli, a Castellani il ‘Mura’ e Barlaam atleta dell’anno

Leggi tutta la notizia su .com

(Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – La consegna deiè stata una festa dello sport. Ilo Gianni Brera, quello più prestigioso tra i tanti assegnati dal Gruppo lombardo dei giornalisti sportivi, è stato vinto da Carlo, opinionista e scrittore ex direttore di numerose testate tra cui La Gazzetta dello Sport. Ilo Impresa e Sport è stato attribuito invece a Diana Bracco, che lo ha ricevuto dalle mani di Pier Augusto Stasi Presidente dell’Unione Stampa Sportiva dellache ha letto questa importante motivazione: “Diana Bracco è una grande imprenditrice e una mecenate che crede da sempre nei valori dello sport come palestra di vita per i giovani. La sua azienda ha varato numerosi progetti di responsabilità sociale che hanno sostenuto migliaia di giovani sportivi, con un’attenzione speciale allo sport femminile.