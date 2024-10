Pietro Guerra si aggiudica il Titolo Italiano singolo di categoria B di bocce (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo una stagione esaltante il cattolichino Pietro Guerra ( Bocciofila Cattolica) centra a Zanè (Vi) il Titolo Italiano nell’ individuale di categoria B davanti a 64 partecipanti da tutta Italia.Nella finale svoltasi Domenica mattina 27 ottobre , Pietro Guerra ha prevalso per 12-10 sul sardo Luca Europa.today.it - Pietro Guerra si aggiudica il Titolo Italiano singolo di categoria B di bocce Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo una stagione esaltante il cattolichino( Bocciofila Cattolica) centra a Zanè (Vi) ilnell’ individuale diB davanti a 64 partecipanti da tutta Italia.Nella finale svoltasi Domenica mattina 27 ottobre ,ha prevalso per 12-10 sul sardo Luca

Pietro Guerra si aggiudica il Titolo Italiano singolo di categoria B di bocce

L'atleta cattolichino riporta il tricolore nel riminese. Due titoli mondiali invece per San Marino in Turchia con Jacopo Frisoni (singolo maschile) e in coppia con Stella Paoletti nella coppia mista ...

