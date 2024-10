Mancini vince un trofeo. Arriva il Tapiro d’Oro: «Io di nuovo ct dell’Italia? Nella vita non si sa mai» (Di martedì 29 ottobre 2024) Stasera a Striscia la notizia Mancini riceverà da Valerio Staffelli il Tapiro d’Oro. L’allenatore ha da poco concluso la sua fallimentare esperienza come ct dell’Arabia Saudita dopo soli quattordici mesi. Le parole di Mancini «Sono dispiaciuto. In questi mesi abbiamo fatto un buon lavoro. A volte però i risultati non vengono e c’era del malcontento da ambo le parti», queste le parole di Mancini a Striscia. E sulla sua buona uscita milionaria: «Sono tutte bugie. Io di nuovo ct dell’Italia? Nella vita non si sa mai. È pur sempre il team più importante in Italia. Abbiamo fatto bellissime cose, oltre al record di 37 partite senza sconfitta». Adani sull’ex ct: «L’Arabia Saudita ha i soldi ma non ha cultura calcistica. Cosa si aspettava?» Roberto Mancini ha terminato la sua avventura da c.t. dell’Arabia Saudita, non senza polemiche (soprattutto italiane). Ilnapolista.it - Mancini vince un trofeo. Arriva il Tapiro d’Oro: «Io di nuovo ct dell’Italia? Nella vita non si sa mai» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Stasera a Striscia la notiziariceverà da Valerio Staffelli il. L’allenatore ha da poco concluso la sua fallimentare esperienza come ct dell’Arabia Saudita dopo soli quattordici mesi. Le parole di«Sono dispiaciuto. In questi mesi abbiamo fatto un buon lavoro. A volte però i risultati non vengono e c’era del malcontento da ambo le parti», queste le parole dia Striscia. E sulla sua buona uscita milionaria: «Sono tutte bugie. Io dictnon si sa mai. È pur sempre il team più importante in Italia. Abbiamo fatto bellissime cose, oltre al record di 37 partite senza sconfitta». Adani sull’ex ct: «L’Arabia Saudita ha i soldi ma non ha cultura calcistica. Cosa si aspettava?» Robertoha terminato la sua avventura da c.t. dell’Arabia Saudita, non senza polemiche (soprattutto italiane).

