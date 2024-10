Liverpool, Slot su Chiesa: “Stiamo cercando di trovare il modo giusto per farlo crescere senza sovraccaricarlo” (Di martedì 29 ottobre 2024) Il tecnico del Liverpool, Arne Slot, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Coppa di Lega sul campo del Brighton. Tra i temi affrontati c’è anche quello riguardante Federico Chiesa, che finora ha totalizzato appena 78? in stagione. “La cosa più importante è che si rimetta in forma – ha detto il manager olandese -. Quello che intendevo dire su di lui era che ha saltato il pre-stagione e si è allenato in sessioni a bassa intensità. E poi passare dall’Italia a un campionato ad alta intensità, a uno stile di gioco ad alta intensità, è difficile in generale per ogni giocatore, ma soprattutto se hai avuto un precampionato come il suo. Lo sapevamo già che avremmo dovuto stare molto attenti e adattarci dove possibile alle sue esigenze individuali. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il tecnico del, Arne, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Coppa di Lega sul campo del Brighton. Tra i temi affrontati c’è anche quello riguardante Federico, che finora ha totalizzato appena 78? in stagione. “La cosa più importante è che si rimetta in forma – ha detto il manager olandese -. Quello che intendevo dire su di lui era che ha saltato il pre-stagione e si è allenato in sessioni a bassa intensità. E poi passare dall’Italia a un campionato ad alta intensità, a uno stile di gioco ad alta intensità, è difficile in generale per ogni giocatore, ma soprattutto se hai avuto un precampionato come il suo. Lo sapevamo già che avremmo dovuto stare molto attenti e adattarci dove possibile alle sue esigenze individuali.

