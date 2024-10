Gaeta.it - Lanuvio, aperte le iscrizioni al corso gratuito di street art del centro giovanile Generaction

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ildi aggregazionediha ufficialmente aperto legratuite per il nuovodiArt. Il, rivolto a giovani a partire dai 12 anni, sarà guidato dall'artista romano Mauro Sgarbi e si terrà dal 21 al 24 novembre presso Campoleone, in Viale Carlo Marx, 2. Programma deldiart aIldiArt si svolgerà in due fasi: la parte teorica, durante le prime due giornate, e la parte pratica, dedicata alla realizzazione di un murale sotto la guida esperta di Mauro Sgarbi.