La borsa sedano è la più originale dell’autunno (ma costa quasi 4mila euro) (Di martedì 29 ottobre 2024) Avreste mai pensato di usare un gambo di sedano come una borsa? Da oggi quest'idea originale potrà diventare realtà: ecco quanto costa e chi ha firmato la it-bag destinata a diventare un cult. Fanpage.it - La borsa sedano è la più originale dell’autunno (ma costa quasi 4mila euro) Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Avreste mai pensato di usare un gambo dicome una? Da oggi quest'ideapotrà diventare realtà: ecco quantoe chi ha firmato la it-bag destinata a diventare un cult.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Must-Have Autunno - Top 5 Borse Che Domineranno le Strade Questa Stagione

(ilmessaggero.it)

Con l’autunno, rinasce il desiderio di rinnovare il guardaroba con borse che sappiano valorizzare ogni outfit. Quest'autunno, le parole d'ordine sono ...

Questa borsa verde oliva firmata & Other Stories è l’accessorio glam del momento

(msn.com)

borsa verde oliva firmata & Other Stories la borsa di & Other Stories più cool del momento borsa verde & Other Stories ...

La borsa più originale delle sfilate di Parigi è a forma di Arco di Trionfo e costa oltre 30mila euro

(msn.com)

Il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni dei fashion addicted? La maxi borsa logata che riproduce l’iconica silhouette del monumento più famoso degli Champs-Elysées.

La borsa più originale delle sfilate di Parigi è a forma di Arco di Trionfo e costa oltre 30mila euro

(fanpage.it)

In quanti hanno notato la sua originale borsa da collezione che rende omaggio alla capitale francese? Jaden Smith alle sfilate con la borsa opera d'arte Le Fashion Week sono tra gli eventi più ...