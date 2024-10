Jannik Sinner si ritira da Parigi Bercy | Ero pronto a giocare ma ho preso un virus intestinale – Il video

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 29 ottobre 2024)non scenderà in campo al Masters 1000 di. Il tennista italiano, numero uno al mondo nella classifica Atp, si èto dal torneo. «Mi dispiace non poter scendere in campo, sono venuto presto per prepararmi ma houne non sonoper competere. Sono molto dispiaciuto», ha dettoin unmessaggio pubblicato sul profilo Instagram del torneo di. Poco più tardi, l’altoatesino è intervenuto anche a Sky Sport, assicurando di non essere «preoccupato per Torino e la Davis», ossia gli ultimi due appuntamenti della stagione (Atp Finals e la Coppa a Malaga)., colpito da un, sarà sostituito nel tabellone principale dal francese Arthur Cazaux.