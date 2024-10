'Il notaio risponde', ecco il prossimo appuntamento in Municipio con il servizio (Di martedì 29 ottobre 2024) Nella giornata di giovedì 31, torna a Ferrara l'appuntamento con lo sportello gratuito per i cittadini nella sala del Comune di Piazza Municipio 21, dalle 15 alle 18. Presenti i notai Rosina Elsa De Rosa e Alessandra Artioli, che incontreranno i cittadini per rispondere ai quesiti di carattere Ferraratoday.it - 'Il notaio risponde', ecco il prossimo appuntamento in Municipio con il servizio Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Nella giornata di giovedì 31, torna a Ferrara l'con lo sportello gratuito per i cittadini nella sala del Comune di Piazza21, dalle 15 alle 18. Presenti i notai Rosina Elsa De Rosa e Alessandra Artioli, che incontreranno i cittadini perre ai quesiti di carattere

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

