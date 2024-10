È Allegri il prescelto per la panchina, scelta fatta: non ci sono dubbi (Di martedì 29 ottobre 2024) Massimiliano Allegri verso il ritorno in panchina, scelta chiara compiuta sul nome dell’allenatore livornese Il calciomercato è sempre vivo, dodici mesi all’anno, e non riguarda certo soltanto i profili dei giocatori più importanti o quelli che sarebbero più utili per le varie squadre. Altre figure che rivestono una certa importanza nei discorsi del mercato perenne delle trattative sono quelle degli allenatori, sia quelli in carica che quelli attualmente alla ricerca di un’occupazione. E tra questi ultimi, uno dei nomi sempre più discussi è quello di Massimiliano Allegri. Allegri in panchina, scelta fatta: non ci sono dubbi – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Fermo dalla fine della scorsa stagione, il livornese è un po’ il convitato di pietra a margine dei vari campionati, pronto a subentrare su qualche panchina eccellente in Italia o all’estero in caso di necessità. Calciomercato.it - È Allegri il prescelto per la panchina, scelta fatta: non ci sono dubbi Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Massimilianoverso il ritorno inchiara compiuta sul nome dell’allenatore livornese Il calciomercato è sempre vivo, dodici mesi all’anno, e non riguarda certo soltanto i profili dei giocatori più importanti o quelli che sarebbero più utili per le varie squadre. Altre figure che rivestono una certa importanza nei discorsi del mercato perenne delle trattativequelle degli allenatori, sia quelli in carica che quelli attualmente alla ricerca di un’occupazione. E tra questi ultimi, uno dei nomi sempre più discussi è quello di Massimilianoin: non ci– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Fermo dalla fine della scorsa stagione, il livornese è un po’ il convitato di pietra a margine dei vari campionati, pronto a subentrare su qualcheeccellente in Italia o all’estero in caso di necessità.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Allegri per la panchina - arriva il verdetto : pagano la clausola

(Calciomercato.it)

Per Massimiliano Allegri sembra venire meno una possibilità di tornare subito in panchina: la big ha deciso di pagare la clausola Si parla sempre di Massimiliano Allegri quando una panchina di una big si libera o il proprio allenatore è a rischio. ...

Juventus - la vittoria non basta : il fantasma di Allegri sulla panchina

(Calciomercato.it)

La Juventus vince nel finale contro la Lazio una gara tiratissima, altro risultato positivo per Thiago Motta ma con l’ombra di Allegri alle spalle Rispetto allo scorso anno, nel campionato attuale di Serie A, molte cose sono cambiate ed è ...

È Allegri il prescelto per la panchina, scelta fatta: non ci sono dubbi

(calciomercato.it)

A breve, potrebbe esserci una chance importante in Serie A. Per il momento, Fonseca ha allontanato, al Milan, lo spettro dell’esonero nel breve periodo. In casa Roma, invece, da monitorare il futuro ...

Allegri per la panchina, arriva il verdetto: pagano la clausola

(calciomercato.it)

Per Massimiliano Allegri sembra venire meno una possibilità di tornare subito in panchina: la big ha deciso di pagare la clausola ...

Gli sceicchi hanno convinto Allegri: firma e torna subito in panchina

(calciomercatoweb.it)

Massimiliano Allegri è già pronto a tornare in panchina per allenare una nuova squadra. Una scelta pronta ad essere annunciata con il tecnico che non allenerà in Serie A. Perché dopo l’esonero dalla ...

Allegri al posto di Inzaghi: cambio choc in panchina | La dirigenza deve solo esonerarlo

(goalsicilia.it)

L’ex Juventus freme per tornare in panchina e potrebbe essere scelto per una panchina prestigiosa. Massimiliano Allegri è uno dei tecnici italiani più apprezzati a livello internazionale, noto per la ...