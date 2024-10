Ilfattoquotidiano.it - “Ci manchi oggi e per sempre”: Jennifer Aniston e Courtney Cox ricordano il collega e amico Matthew Perry ad un anno dalla sua tragica morte

(Di martedì 29 ottobre 2024) Amici e parenti ancora non se funa ragione per l’assenza del loro amato, il celebre Chandler Bing della sit-com cult “Friends”, ritrovato senza vita nella vasca idromassaggio del cortile della sua casa, il 28 ottobre 2023. La suaè stata inizialmente classificata come annegamento, ma il medico legale della contea di Los Angeles ha poi stabilito che è stata causata dagli “effetti acuti della ketamina”. Da agosto, il suo assistente personale, due medici e altre due persone sono imputate per avergli fornito la sostanza che l’ha ucciso. Ad undi distanzasua scomparsa, le colleghe ed amiche di “Friends”Cox hpubblicato sui rispettivi profili social alcune foto cone una affettuosa didascalia per esprimere il loro dolore e la mancanza per l’attore.