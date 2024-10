Un investimento da 10 milioni di euro per dare un nuovo volto all’area di San Salvi a Firenze (Di lunedì 28 ottobre 2024) Firenze – C’è il progetto del Comune di Firenze per la riqualificazione dell’area di San Salvi, che in passato ospitava i servizi della salute mentale. Uno studentato pubblico da circa 30 posti, housing sociale con 12 alloggi ma anche funzioni aperte al pubblico come sale studio e biblioteca. E poi arte e cultura, con la creazione di uno spazio espositivo per le opere di art brut prodotte dal centro espressivo La Tinaia. La giunta comunale ha approvato la delibera della sindaca Sara Funaro che contiene i progetti di fattibilità economica per i padiglioni 33, 34, 35 e 37, propedeutici alla candidatura a fondi Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027). Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)– C’è il progetto del Comune diper la riqualificazione dell’area di San, che in passato ospitava i servizi della salute mentale. Uno studentato pubblico da circa 30 posti, housing sociale con 12 alloggi ma anche funzioni aperte al pubblico come sale studio e biblioteca. E poi arte e cultura, con la creazione di uno spazio espositivo per le opere di art brut prodotte dal centro espressivo La Tinaia. La giunta comunale ha approvato la delibera della sindaca Sara Funaro che contiene i progetti di fattibilità economica per i padiglioni 33, 34, 35 e 37, propedeutici alla candidatura a fondi Fesr (Fondopeo di sviluppo regionale 2021-2027).

Un investimento da 10 milioni di euro per dare un nuovo volto all’area di San Salvi a Firenze

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Presentato il bilancio sociale. Erogate un milione e 400mila prestazioni ambulatoriali. Partito il secondo lotto del cantiere per la nuova Biobanca, dove saranno conservati campioni di cellule tumoral ... (msn.com)

Se hai 10.000 euro che vorresti investire, ma non sai qual è il modo migliore per farlo, la prima cosa da tenere a mente è che non ci sono strumenti di investimento migliori di altri in assoluto. (forbes.com)

Ad entrare in gioco, per ciascuna delle quattro Società, sono infatti due fondi, uno principale e l’altro di coinvestimento: da un lato quello della Sgr che rende disponibili per investimenti in ... (pugliain.net)