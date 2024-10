Trump show a New York: “Pena di morte per immigrati che uccideranno cittadini Usa, Kamala Harris è l’anticristo” - VIDEO (Di lunedì 28 ottobre 2024) Trump show a New York: atteso da una marea rossa e da migliaia di giovani di ogni etnia, l'ex presidente americano ha portato avanti un comizio che ha elettrizzato la folla È un Donald Trump scatenato quello si presenta a pochi giorni dal voto a New York per un comizio al Madison Square Garde Ilgiornaleditalia.it - Trump show a New York: “Pena di morte per immigrati che uccideranno cittadini Usa, Kamala Harris è l’anticristo” - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)a New: atteso da una marea rossa e da migliaia di giovani di ogni etnia, l'ex presidente americano ha portato avanti un comizio che ha elettrizzato la folla È un Donaldscatenato quello si presenta a pochi giorni dal voto a Newper un comizio al Madison Square Garde

Trump show a New York: “Pena di morte per immigrati che uccideranno cittadini Usa, Kamala Harris è l’anticristo” - VIDEO

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sul palco del tempio dello sport della Grande Mela, amici e sostenitori del magnate si sono dati il cambio lasciandosi andare a stereotipi e a una retorica cruda. Scampoli di campagna elettorale nella roccaforte dem di Manhattan (Ilgiornale.it)

Donald Trump-show al Madison Square Garden. L'ex presidente si prende la rivincita sulla sua città, quella New York che lo ha tradito con incriminazioni e condanne. L'arena è piena e migliaia di sostenitori, giunti da tutta America, non sono ... (Quotidiano.net)

Il tycoon al Madison Square Garden attacca Kamala Harris, Hillary Clinton e tasse davanti a migliaia di fan. Il sogno di vincere anche «a casa».«GliStati Uniti sono un Paese occupato, io lo libererò» ... (corriere.it)

Donald Trump-show al Madison Square Garden. L'ex presidente si prende la rivincita sulla sua città, quella New York che lo ha tradito con incriminazioni e condanne. (ansa.it)

Il tycoon al Madison Square Garden davanti a migliaia di fan: «Sognate in grande di nuovo». Il suo sogno più grande sarebbe vincere anche nella città che non elegge un presidente repubblicano da 40 an ... (corriere.it)