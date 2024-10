Torna il November Porc, quattro weekend all’insegna del gusto nella Bassa (Di lunedì 28 ottobre 2024) Torna il November Porc, quattro weekend all’insegna del gusto nella Bassa Parmense a cura della Strada del culatello in collaborazione con i quattro comuni coinvolti. Si parte dal 31 ottobre al 3 novembre a Sissa – dove tutto ebbe inizio 29 anni fa con la prima edizione de “I sapori del maiale” Parmatoday.it - Torna il November Porc, quattro weekend all’insegna del gusto nella Bassa Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)ildelParmense a cura della Strada del culatello in collaborazione con icomuni coinvolti. Si parte dal 31 ottobre al 3 novembre a Sissa – dove tutto ebbe inizio 29 anni fa con la prima edizione de “I sapori del maiale”

Torna il November Porc, quattro weekend all’insegna del gusto nella Bassa

Torna il November Porc, quattro weekend all’insegna del gusto nella Bassa Parmense a cura della Strada del culatello in collaborazione con i quattro comuni coinvolti. Si parte dal 31 ottobre al 3 nove ... (gazzettadiparma.it)

