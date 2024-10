Zon.it - Oroscopo Paolo Fox, martedì 29 ottobre 2024:

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L’diFox per oggi,29Ariete Momento ideale per i sentimenti e le relazioni, che risultano molto favoriti. In amore, ci sono possibilità di riconciliazioni, soprattutto con persone della cerchia familiare. Toro Le collaborazioni lavorative procedono bene e potrebbero risolvere situazioni economiche. In amore, sei un po’ diffidente, ma le stelle ti sostengono. Gemelli La Luna è in posizione favorevole, portando sollievo dopo giorni pesanti. Non lasciarti sopraffare dalle frustrazioni in amore. Cancro Grande fortuna su tutti i fronti, ideale per progetti importanti, esami, o cambiamenti significativi, come un possibile trasferimento. Leone Superate le difficoltà recenti, ora si prevede un periodo positivo in amore. Attenzione però ai rapporti con Toro e Scorpione.