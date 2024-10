Davidemaggio.it - Ninfa Dormiente: il nuovo caso di Teresa Battaglia arriva su Rai 1

Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Una nuova indagine è pronta a debuttare stasera su Rai 1, ambientata in mezzo alla neve e con risvolti macabri che un tempo per la prima serata dell’ammiraglia sarebbero sembrati eccessivi. Ma al pubblico lo scorso anno tutto questo era piaciuto e così, dopo Fiori Sopra l’Inferno (media di share di quasi il 25%),– I Casi di, secondo capitolo della serie Publispei con Elena Sofia Ricci. Tratte dall’omonimo romanzo di Ilaria Toti, le tre puntate dirette da Kiko Rosati andranno in onda oggi, domani e lunedì prossimo, con la prima parte della prima serata già disponibile su Rai Play.