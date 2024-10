In vendita i tagliandi per Cremonese-Pisa (Di lunedì 28 ottobre 2024) Pisa, 28 ottobre 2024 - La Società Us Cremonese informa che è attiva la prevendita dei biglietti validi per la gara Cremonese-Pisa, in programma allo Stadio “Zini” domenica 3 novembre (ore 15.00). I biglietti saranno disponibili in tutti i punti vendita del circuito Ticketone e anche online seguendo il link https://sport.ticketone.it Ai tifosi nerazzurri è stato riservato, senza alcuna restrizione, il settore ospiti denominato “Curva Nord" con una capienza pari a 2.425 tifosi. I prezzi di acquisto dei tagliandi già comprensivi di diritti di prevendita sono i seguenti: INTERO: € 15,00 + commissioni società emittente GIOVANE: € 10,00 (riservata a RAGAZZI dai 14 anni COMPIUTI ai 18 anni NON COMPIUTI AL GIORNO DELLA GARA) JUNIOR: € 5,00 (ragazzi/e di età inferiore ai 14 anni alla data della gara) I biglietti del Settore Ospiti si possono acquistare fino alle ore 19. Sport.quotidiano.net - In vendita i tagliandi per Cremonese-Pisa Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 - La Società Usinforma che è attiva la predei biglietti validi per la gara, in programma allo Stadio “Zini” domenica 3 novembre (ore 15.00). I biglietti saranno disponibili in tutti i puntidel circuito Ticketone e anche online seguendo il link https://sport.ticketone.it Ai tifosi nerazzurri è stato riservato, senza alcuna restrizione, il settore ospiti denominato “Curva Nord" con una capienza pari a 2.425 tifosi. I prezzi di acquisto deigià comprensivi di diritti di presono i seguenti: INTERO: € 15,00 + commissioni società emittente GIOVANE: € 10,00 (riservata a RAGAZZI dai 14 anni COMPIUTI ai 18 anni NON COMPIUTI AL GIORNO DELLA GARA) JUNIOR: € 5,00 (ragazzi/e di età inferiore ai 14 anni alla data della gara) I biglietti del Settore Ospiti si possono acquistare fino alle ore 19.

