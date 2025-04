Dilei.it - Sonia Bruganelli ora produce Angelo Madonia, Passi di vita è il suo nuovo podcast

Leggi su Dilei.it

Archiviata la delusione per l’addio a Ballando con le stelle,ha aperto uncapitolo della suae della sua carriera attraverso ildi, prodotto dalla Sdl.tv guidata dalla sua compagna. Si tratta di qualcosa di inedito per lui, che dopo anni di televisione come comprimario, diventa finalmente protagonista di qualcosa che è tutta sua. Un racconto intimo, aiutato da alcuni dei più rilevanti professionisti del settore, che parte dall’esperienza di Giuliano Peparini.Di cosa parla ildi“Il primo ospite deldisarà Giuliano Peperini, che racconterà il suo incredibile percorso: dai sogni di un bambino apparentemente fuori posto alla consacrazione come coreografo di fama internazionale. Un incontro imperdibile con il maestro che ha rivoluzionato il mondo della danza e dello spettacolo.